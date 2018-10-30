Kaymakam Nayman, göreve başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesine atanan Kaymakam Cengiz Nayman, göreve başladı.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Nayman, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında vergi denetmeni olarak memuriyete başlayan Nayman, 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişi olarak çalıştı.

Nayman, 2015 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 104. dönem kaymakam adayı olduktan sonra, Sivas'ın Zara ve Tokat'ın Almus ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.