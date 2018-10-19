Kaymakam mangal kömürü yapan aileleri ziyaret etti

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, mangal kömürü yapan aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Aydın Erdoğan, Çavuş Mahallesi yaylasında zor şartlarda kömür yapan aileleri ziyaretinde, ekmek parası için Seydişehir'e gelerek ilçe ekonomisine katkı sağlayan ailelerin Seydişehir'in dağlarında zor şartlarda yaşam mücadelesi vererek, zor bir iş yaptıklarını söyledi.

"Buradaki ailelerin yardıma ihtiyaçları olduğunda ekiplerimizi görevlendiriyoruz." diyen Erdoğan, "Bugün de kendilerini ziyaret ederek, sohbet ettik, hem de çalışmaları ile ilgili bilgiler alarak isteklerini dinledik. Ailelerin çocuklarının taşımalı eğitim kapsamında servisle okula gitmelerini sağlayarak eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Ziyarette, Kaymakam Erdoğan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar eşlik etti.

