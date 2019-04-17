Kaymakam Köken, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

KIRIKKALE (AA) - Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanan sporcuya hediye verdi.

Köken, Türkiye Kick Boks Federasyonunca 4-7 Nisan'da Antalya'da yapılan müsabakalarda 70 kilogramda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aliye Dirican'ı okulda ziyaret etti.

Dirican'ı başarısından dolayı tebrik ederek, hediye veren Kaymakam Köken, öğrenci ve ailesine de teşekkür etti.

Köken, her zaman sporcuların yanında olacaklarını kaydetti.