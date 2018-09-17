Kaymakam Karaca'ya teşekkür ziyareti

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde "Mutlu Kadın Elleri" Projesi kapsamındaki eğitimlerini tamamlayan kadınlar, Kaymakam Mustafa Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Karapınar Kaymakamlığı'nca KOP-SOGEP Projesi kapsamında destek alan projede bulunan 25 kadına yönelik girişimcilik, aşçılık, kişisel gelişim, diksiyon eğitimleri sona erdi.

Proje sayesinde Karapınarlı kadınların bilgi ve becerilerinin farkına varmalarının sağladığını söyleyen Proje Koordinatörü ve SYDV Müdüresi Hatice Soran, kurs süresince desteklerini esirgemeyen Kaymakam Mustafa Karaca’ya teşekkür etti.

Kaymakam Karaca ise bu tür sosyal projelerin Karapınar ilçesinde devamlı hale gelebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydederek, böylece kadınların aile ekonomilerine de katkı sunacağını ifade etti.

