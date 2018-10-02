Kaymakam Karaca vatandaşlarla bir araya geldi

KONYA (AA) - Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, Kayacık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaca, sosyal devlet anlayışı içerisinde vatandaşların yanında olduklarını göstermek için sık sık mahalle ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Devlet imkanlarını ihtiyacı olan vatandaşlara sunmanın görevleri olduğunu dile getiren Karaca, "Bu tür ziyaretlerle devlet vatandaş ilişkisini daha da kuvvetlendirmek ve devletin vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermek istedik. Onların sorunlarını dinliyoruz. Sorunların çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Gerek yaşlı ve gerekse yardıma muhtaç ailelerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette, Kaymakam Karaca'ya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hatice Soran eşlik etti.

