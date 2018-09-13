Kaymakam Güven için veda yemeği düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinden Trabzon'un Arsin ilçesine tayin olan Kaymakam Yakup Güven için veda yemeği düzenledi.

Gölcük yaylasında düzenlenen programa Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Belediye Meclisi üyeleri, MHP İlçe Başkanı Hasan Akyıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve kaymakamlık personeli katıldı.

Kaymakam Yakup Güven, burada yaptığı konuşmada, Yalıhüyük'te çok uyumlu çalışarak hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Koçer, Kaymakam Güven'e Osmanlı armalı bir tablo hediye etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.









