Kaymakam Gökmenoğlu'nun köy ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, ilçeye bağlı Sulubük ve Akkoşan köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde çeşitli incelemelerde bulunan ve muhtarlardan bilgi alan Gökmenoğlu, vatandaşlarda sohbet etti.

Gökmenoğlu, Akkoşan köyünde yaptığı açıklamada, devletin köylere yaptığı yol, su ve altyapı yatırımları ile sosyal, sakin ve huzurlu bir yaşam alanı halini aldığını söyledi.

Köyden kente göçün azaldığını artık tersine bir göç olduğunu özellikle emekli kesimin tekrar köyüne döndüğünü ifade eden Gökmenoğlu, "Devletin tarım ve hayvancılığa vermiş olduğu hibe, düşük faizli kredi ve desteklerle gençler de köyde kalmaya özendiriliyor. Bu vesile ile hem işsizlik sorunu çözüme kavuşuyor hem de üretime katkı sağlanıyor. Kentlerin sıkıntılı ve sıkıcı yaşamından kaçmak isteyenlerin yeni adresi köyler oluyor." diye konuştu.



