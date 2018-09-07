Kaymakam Gökmenoğlu'ndan vatandaş ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, evinde eski antika eşyaları sergileyen bir vatandaşı ziyaret etti.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Muhlis Yıldız'ı ziyaret eden Gökmenoğlu, evde bulunan antika eşyaların bir kültür hazinesi olduğunu belirterek, antika eşyaların önemli olduğunu söyledi.

Gökmenoğlu, bu eşyaların kültür ve medeniyetin nasıl bir aşamadan geçtiği husunda geçmişten geleceğe aktarılması açısından görsel bir kaynak olarak katkı sağlayacağını ifade etti.

Yıldız da topladığı eşyaları şimdilik evinin bir odasında sergilediğini anlatarak, asıl amacının antika eşya çeşidini daha da artırmak olduğunu kaydetti.