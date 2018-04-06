Kaymakam Girgin'den ceviz aşısı incelemesi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesini ziyaret ederek okul bünyesinde yapılan ceviz aşı yapımını inceledi.

Kaymakam Girgin, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, Kaman'ın Türkiye'de sayılı tarım liselerinden birine sahip olduğunu belirterek, bir çok öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

İlçenin bu anlamda çok şanslı olduğunu vurgulayan Girgin, şöyle devam etti:

"Ülkemizde zirai anlamda yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı var. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz bu tarz uygulamalar yaparak kendilerini geliştirip kalifiye eleman olarak sektöre atılacaklar. Kimileriniz kendi hobi bahçelerinizi kurup kaliteli ürünler yetiştirecek kimileriniz ise bu işi ticari olarak yapacaksınız. Bu yönden böyle bir okulda eğitim gördüğünüz için şanslısınız."

Girgin, okulda ceviz aşısının uygulamalı olarak yapılmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kaman ilçemiz cevizin en önemli üretim noktası konumunda. Dışarıdan gelen taleplerde, aşılı ceviz fidesi almak isteyen üreticiye kafasında hiçbir soru işareti bırakmadan bu fideleri sunmak açısından okulumuz büyük kazançtır." diye konuştu.

Kaymakam Girgin, konuşmasının ardından bir ceviz fidesine aşı yaparak kendi yaptığı aşılı ceviz fidesini toprakla buluşturdu.