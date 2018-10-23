Kaymakam Girgin kariyer günü etkinliğine katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kaman Altuncan Hatun Kız Yurdunda düzenlenen kariyer günlerine katıldı.



Kaman Gençlik Merkezi ve Kaman Altuncan Hatun Kız Yurdu konferans salonundaki kariyer günü etkinliğinde konuşan Girgin, kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu söyledi.



Günümüzde kariyer planlamasında eğitimin önemli olduğuna değinen Girgin eğtimlerini tamamlayan öğrencilerin farklı sektörlerde iş hayatına başlayacağını ifade etti.

Bilgi, tecrübe ve yeteneğe göre iş hayatında başarılı olunabileceğine işaret eden Girgin, şöyle devam etti:

"Kariyer sürecinin başlangıç adımı kişinin kendisini tanıması ile başlıyor. Kişi kendini tanıyınca geleceğe dönük planını ortaya koymaktadır. Yunus Emre'nin dediği gibi 'İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir.' sözü bunu en basit yönde açıklar. Siz çok başarılı, çok yetenekli olabilirsiniz ancak yaptığınız işte mutsuz olabilirsiniz. Bunun için yaptığınız işten mutlu olmalısınız. Kariyer planlamasını yaparken birçok konuyu ele almanız lazım.

Sizden ailenizin beklentisi var. Mevcut yeteneklerinizin farkında varıp, kendinizi tanıyıp geleceğe dönük kararlar vermelisiniz. Önünüzde çok ciddi bir süre var. Ancak bu süreci verimli değerlendirmelisiniz."

Sosyal medya, internet gibi konuların odaklanma sorununa neden olabildiğini belirten Girgin, "Gençlerimizi olumsuz yönde bağımlılık yapan yeni bir durum olan teknoloji bağımlılığı ortaya çıktı. Gençlerimizi bu konuda bilgilendirmeli, gerekli eğitimleri vermeliyiz. Teknoloji her alanda kullanılmalı ancak bunu bilinçli yapmalıyız." diye konuştu.

Program sonunda Kaman Gençlik Merkezi müzik topluluğu sahne alırken, yurt müdürü Semra Sarı, Kaymakam Girgin'e teşekkür edip plaket takdim etti.



Programa, Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, Gençlik Merkezi lideri ve çalışanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.