Kaymakam Erdoğan'dan incelemeler

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ilçede yapılan Şehit Ahmet Erol Park ve mesire alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Erdoğan, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen uzman çavuş Ahmet Erol'un isminin verildiği park ve mesire alanını gezdi.

Kaymakam Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan savunmasında kahramanca canını feda eden şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Seydişehir Belediyesi tarafından İncesu Mahallesi'nde 5 bin metrekare alana park ve mesire alanı yapım çalışmaları devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının düşünüldüğü sosyal donatılar yer alıyor. Çeşitli türde ağaçlarla süslenecek parkta kameriyeler, çocuk oyun parkı, çevre duvarı, mescit ile çeşmeler de bulunacak. Yapımında son aşamaya gelinen park ve mesire alanının açılışını kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Bizlerin vazifesi şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır." dedi.











