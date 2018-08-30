Kaymakam Erdoğan vatandaşlarla buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’in Derinkuyu İlçesi Kaymakamı İsmail Erdoğan, Özlüce köyünde vatandaşlarla buluştu.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, vatandaşların talep ve şikayetlerinin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması için İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan, beraberinde ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Özlüce köyünde vatandaşla buluşma toplantısı düzenledi.

Köy muhtarı İsmail Çifçibaşı ve vatandaşlar Erdoğan'a yapmış olduğu ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Erdoğan da, vatandaşların isteklerinin bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Toplantının ardından Erdoğan ilgili kurum müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlara teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.