Kaymakam Erdoğan şoförlerin sorunlarını dinledi

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.



Ziyarette, kooperatif üyeleriyle kooperatife bağlı nakliye şoförlerinin sorunları ve ilçe trafiği ile ilgili konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



Seydişehir Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Ayhan Gündüz "Nakliyeci arkadaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek için bizleri ziyaret eden kaymakamımız ve emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şoför arkadaşların sorunlarını iletmek açısından yerinde bir ziyaret oldu." dedi.



Kaymakam Aydın Erdoğan ile İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'in ziyaretinde, Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri de hazır bulundu.