Kaymakam Cıdıroğlu’ndan şehit ailelerine bayram ziyareti

KONYA (AA) - Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Ramazan Bayramı programı kapsamında ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti ve şehitlerin mezarı başında dua etti.

İlçeye bağlı Saray, Bögrüdelik, Koçyazı ve Kurtuşağı mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Cıdıroğlu, şehit ailelerinin bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen Cıdıroğlu, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade etti.

Cıdıroğlu, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakkı ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan aileler, şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Cıdıroğlu, daha sonra şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.