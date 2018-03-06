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Kaymakam Çenet, Z-Kütüphaneyi ve kursları inceledi

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Cumhuriyet İlkokulu'nda kurulan Z- Kütüphaneyi ve okulda okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları inceledi. Ziyarette Çenet'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Halk Eğitim...

06 Mart 2018 Salı 16:13
Kaymakam Çenet, Z-Kütüphaneyi ve kursları inceledi
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ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Cumhuriyet İlkokulu'nda kurulan Z- Kütüphaneyi ve okulda okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları inceledi.

Ziyarette Çenet'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir ve daire amirleri eşlik etti.

Kursiyerlerle tek tek ilgilenen ve başarılar dileyen Çenet, açılan kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çenet, ilçede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine yoğun ilginin olduğunu söyledi.

Kurslara yaklaşık 200 okuma yazma bilmeyenin kayıt yaptırdığını belirten Çenet, "Burada 'Okumanın yaşı yoktur' deyimini bizzat görüyoruz. Geçte olsa okuma yazma öğrenme azminizden dolayı hepinizi tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun inşallah." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da kütüphanelere büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizde yeni açılan 2 Z-Kütüphaneyle kütüphane sayısı 3 oldu. İlçemizde 46 okulumuz var ve bunların hepsinde de Z-Kütüphaneye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda taleplerimizi ilgili kurumlara gönderdik. Dilin Kadarsın Projesi kapsamında ilçemizde bulunan tüm okullarda her gün bir saat kitap okuma uygulaması yapıyoruz." diye konuştu.

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"Z" KütüphaneAnkaraÇubukÇubuk Kaymakamı İbrahim ÇenetHalk EğitimKurs
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