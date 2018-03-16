Kaymakam Çenet, vatandaşlarla buluştu

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet halk buluşmaları kapsamında Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki Atatürk Parkı'nda ilçe sakinleriyle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Çenet, daha sonra Belediye Başkanı Tuncay Acehan, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle park içerisindeki kafeteryada oturarak kendisine iletilen talep ve şikayetleri not aldı.

Sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için ziyaretler yaptıklarını aktaran Kaymakam Çenet, imkanlar ölçüsünde kamu kaynaklarını vatandaşların hizmetine sunma gayretinde olduklarını ve tüm tarafları memnun edecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çenet, şöyle devam etti:

"Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına kendilerini dinleyerek ve taleplerine kulak vererek yardımcı oluyoruz. Vatandaşlardan gelen taleplere göre bir yandan yaşanan sorunlar noktasında çözüm üretme gayreti içinde olurken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da yatırım programımız çerçevesinde değerlendirme imkanı buluyoruz. Bugünde burada önemli sorunlara parmak basıldı.

Örneğin düğünlerde silahla rastgele havaya ateş edilmesi, otomobillerle drift yapılması, perşembe günleri dışarıdan gelen dilenci sorunları, otopark ve ulaşım konularındaki sıkıntılar dile getirildi. Bunun yanında emniyet güçlerimizin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet dile getirildi. Vatandaşlarımız yapılan çalışmaları görmesi, memnuniyetlerini bildirmeleri de bizleri ayrıca memnun etti."

Başkan Acehan'da toplantıda iletilen hobi bahçeleri ve arazilerin toplulaştırılması konundaki soruları cevaplayarak, "Biliyorsunuz toplulaştırma ilk etapta 12 mahallemizde başladı ve 2020 yılına kadar devam edecek. Bu bölge tamamlandıktan sonra diğer mahallelerimizde de bu aynı çalışma devam edecek. Diğer mahallelerde yapılmayacak diye bir şey yok. Şunu da özellikle söylemek istiyorum, hobi bahçelerine de kesinlikle müsaade edilmeyecek. Lütfen bu konuda da vatandaşlarımızı uyaralım." diye konuştu.

Daha sonra toplantıda tek tek söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilçe ile ilgili sorunları dile getirdiler.

Toplantıya, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Esre, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.