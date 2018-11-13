Kaymakam Bulut, okul inşaatını inceledi

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut, yapımına başlanan Atatürk Ortaokulu inşaatını denetledi.

Yıkılıp yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatılan Atatürk Ortaokulunun inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız'dan detaylı bilgi aldı.

Yıldız, eski okul binasının 52 yıllık olduğunu belirterek, "İlçede 1964 yılında eğitim, öğretim faaliyetine başlayan Atatürk Ortaokulu 2016 yılında çürük raporu alarak yıkılmıştı. Şu an temel açma çalışmaları devam ediyor. Okul 3 katlı ve 8 derslikli olacak. İçerisinde 2 laboratuvar ve 80 kişilik konferans salonu yer alacak. Okul bahçesinde basketbol, voleybol gibi sporların yapılabileceği spor sahası da olacak.

2016 yılında eski binanın yıkılmasıyla birlikte Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi binasında öğretim görmeye başlayan öğrenciler, yeni binanın tamamlanmasının ardından yeni binada öğretime devam edecekler. Yeni bina 2019-2020 eğitim-öğretim yılında tamamlanacak." dedi.

Bulut da okulun yeni eğitim öğretim dönemine hazır olmasının sevindirici olduğunu aktararak, "Yeni yapılan bina öğrencilerimiz içinde ilçemiz içinde hayırlara vesile olur inşallah. Yeni binanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. spor sahasıyla, laboratuvarıyla, konferans salonuyla yeni binanın öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum." dedi.