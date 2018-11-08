Kaymakam Bulut, cami inşaatını inceledi

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut, ilçede yapımı süren cami inşaatını inceledi.

Bulut, ihtiyacı karşılamadığı için yıktırılan Yeni Mahalle Camisi yerine yaptırılan caminin inşaatında incelemeler yaparak, İlçe Müftüsü Yasir Ataş'tan bilgi aldı.

Müftü Ataş, yaptığı bilgilendirmede, inşaatın gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını belirterek, şunları aktardı:

"Hayırsever iş adamı Ahmet Atilla ve vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılan cami 200 kişi kapasiteli olacak. İki katlı ve alt katında Kuran Kursu bulunan cami mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Caminin inşaatı önümüzdeki yıl ramazan ayında tamamlanacak inşallah."

Kaymakam Bulut ise hayırseverlere teşekkür ederek, "İlçede iş adamları okul, hastane, cami, kütüphane gibi birçok eserin yapımına katkıda bulunmuşlar. Emeklerini esirgemeyen tüm işadamlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.