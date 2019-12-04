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Kaymakam Bozkurtoğlu'dan mahalle ziyaretleri
KONYA (AA) - Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bahçelievler ve Kayasaray mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.Kayasaray Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Emine Şenay'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, Emine ninenin...
Genel 04.12.2019, 09:33
KONYA (AA) - Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bahçelievler ve Kayasaray mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kayasaray Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Emine Şenay'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, Emine ninenin elini öptü ve duasını aldı.
Kaymakam Bozkurtoğlu, evinde tedavi gören Eratik'e dik ve dirayetli durmasını, moralini yüksek tutmasını tavsiye etti. Bozkurtoğlu'na Hatice Eratik'in sağlık sorunları ve ihtiyaçları hakkında da bilgiler verildi.
Ev ziyaretlerinde Kaymakam Bozkurtoğlu’na Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Asiye Bakkal eşlik etti.
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