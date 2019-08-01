Kaymakam Bayraktar'dan Kur'an kurslarına ziyaret

KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, ilçedeki bazı Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Bayraktar, daha sonra kurs yöneticilerinden bilgi aldı.
KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, ilçedeki bazı Kur'an kurslarını ziyaret etti.İlçe merkezinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi ve Mezunları Derneği (BİMDER) ve Hz. Aişe Kur'an kurslarını ziyaret eden Bayraktar,...
KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, ilçedeki bazı Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Bayraktar, daha sonra kurs yöneticilerinden bilgi aldı.