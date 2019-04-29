Kaymakam Bayraktar, Sarıoğlan Karakolunu ziyaret etti

KONYA(AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, ilçeye bağlı Sarıoğlan Jandarma Karakolunu ziyaret etti.



Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve eşlik eden heyet, Bozkır İlçesine bağlı Sarıoğlan Jandarma Karakoluna ziyarette bulundu.



Kaymakam Bayraktar ve eşlik eden heyet, Sarıoğlan Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Çetin’den bölgede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Bayraktar, ziyaret sırasında vatani görevlerini ifa eden askerlerle de bir süre sohbet etti.

Ziyarette Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar'a Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Batuhan Duran, Bozkır İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı eşlik etti.