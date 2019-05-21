Kaymakam Bayraktar, mahalle sakinleriyle buluşuyor

KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle buluşuyor. Son olarak ilçeye bağlı Dereköy mahallesini ziyaret eden Bayraktar, namaz çıkışı halkın isteklerini dinledi. Kaymakam Bayraktar tarafından...