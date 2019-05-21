Kaymakam Bayraktar, mahalle sakinleriyle buluşuyor

KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle buluşuyor.
Kaymakam Bayraktar tarafından Dereköy Mahallesine gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dereköy Muhtarı Ramazan Deniz, şunları kaydetti:
"Kaymakamımız Bayraktar, mahallemiz sakinlerinden 2018 yılının ahisi Osman Kalay abimizle beraber mahallemizi ziyaret etti. Mahallemizde teravih namazı sonrası halkla sohbet edip, mahallemiz sakinlerinin sorunlarını dinledi. Ziyaretler dolayısıyla Dereköy mahallesi sakinleri adında kaymakamımıza teşekkür ederiz."