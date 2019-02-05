Kaymakam Aksoy'un okul ziyaretleri

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, sömestir tatili sonrası okulların yeniden açılmasıyla ilçedeki okul ziyaretlerine tekrar başladı.

İlçe Kaymakamı Aksoy, ilk olarak Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okul müdürü Özgür Bediz'den okul hakkında bilgi aldı.

Kaymakam, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle görüştü, sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bu ziyaretinin ardından Kaymakam Aksoy, Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulun Bilgi Teknik ve Kuyumculuk atölyesini gezen Kaymakam Aksoy, burada yapılan işler hakkında atölye öğretmenlerinden bilgi aldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada eğitim, öğretime önem verdiklerini ve ilçedeki tüm okulları ziyaret edeceğini söyledi.

Aksoy'a ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şube müdürleri Mehmet Kargı ile Selahaddin Sütbaş eşlik etti.

