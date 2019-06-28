Kaymakam Aksoy’dan tam puan alan öğrenciye tebrik

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) soruların tamamını doğru cevaplandırarak 500 tam puan alan öğrenciyi tebrik etti.

Aksoy, tam puan alan öğrenci Bilgi Eylül Keskin’i, yakınları ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kargı ile makamında kabul etti.

Keskin’i tebrik eden Aksoy, başarılı öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.



