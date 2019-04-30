Kaymakam Aksoy, muhtarlarla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Halkevinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Aksoy, muhtarların kamu görevi yapacaklarını ve bu bilinçte olmaları gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 5 aydır Beypazarı'nda görev yaptığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Seçim süreci bitti. Muhakkak ki kızgınlıklar, kırgınlıklar olacaktır. Ancak sizlere düşen toplumun önderi olarak bunları olgunlukla unutup biran önce hiç seçim olmamış gibi eski günlere dönmek. Köy içerisinde, mahalle içerisinde kırgınlıkları, kızgınlıkları unutturmak. İnsanların sizlerden beklentileri de bu yönde olacaktır ve sizin kırgın olduklarınız da buna dahil. Bu anlamda sizlerden bir baba şefkatiyle yaklaşarak, bütün kırgınlıkları sonlandırmanızı istiyorum."

Aksoy, kaymakamlık makamının kapılarının her zaman açık olduğunu ve muhtarların kendisine gelerek sıkıntı ve isteklerini aktarabileceklerini ifade etti.

Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve kurum müdürleri de katıldı.



