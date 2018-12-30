Kaymakam Aksoy halk eğitimi ziyaret etti

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti. Aksoy, Beypazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, atölyelerde inceleme yaptı. Atölyelerdeki çalışmaları yerinde izleyen Aksoy, İlçe Milli Eğitim...