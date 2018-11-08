Kaymakam Ada,

YOZGAT (AA) - Yerköy Kaymakam Ali Ada, mesleki ve teknik okullar arasında düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Ada, Kaymakamlıkta düzenlenen ödül töreninde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma yarışmaları düzenlendiğini belirtti.

Yarışmanın ilçe düzeyinde yapılan birinci aşamasında Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Semanur Karataş, Yasemin Solak ve Şehit Erhan Ar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Kartal'ın ilk üç dereceye girdiğini kaydeden Ada, bu öğrencilerden Semanur Karataş aynı zamanda il birincisi, Yasemin Karataş'ın da il ikincisi olduğunu kaydetti.

Ada, başarılı öğrencileri kutlayarak, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.