Kayıt dışı hayvanlara küpe affı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlara küpe affı getirildiğini bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihine kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yaş sınırı olmaksızın küpe takılabilme ve işletmelerini güncelleme imkanı sağlandığını ifade etti.

Bakanlığın, 31 Mart 2019 tarihine kadar hayvan yetiştiricilerine hiçbir cezai işlem uygulanmadan bu işlemleri yapma fırsatı verdiğine işaret eden Kendirli, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe müdürlükleri ekipleri tarafından Kırşehir sınırları içerisindeki tüm köy ve mahallelerde programlı olarak küpeleme ve güncelleme çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan yetiştiricilerin küpesiz hayvanlarını küpeletmeleri ve işletmelerini güncelletmeleri için önemli bir fırsat olan bu süreçte hayvan yetiştiricilerimiz bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaatlarını gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır."