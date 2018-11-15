Kayıt altına alınamamış hayvanlar kimliklendirilecek

SİVAS (AA) - Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki küçük ve büyükbaş hayvanlar 31 Mart 2019 tarihine kadar kimliklendirilecek.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 3 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu kapsamda herhangi bir nedenle gerekli bildirimleri süresinde yapılamayan ve bu nedenle küpe takılamamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenecektir. Ancak kulak küpesi düşmüş hayvan tespit edilmesi durumunda yeni kulak küpesi uygulanmayacak, hayvan sahiplerinin düşen kulak küpesi bildiriminde bulunması ve aynı özgün tanımlama numarasını içeren kulak küpeleri hayvanlara uygulanacaktır.

Doğum, hareket, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesimlerine ait bilgilerin bildirim süresine bakılmaksızın güncellenecektir. TÜRKVET'te kayıtlı hayvan sayısı ile işletmelerde fiilen bulunan hayvan sayısının uyumlu hale getirilmesi amacıyla tüm işletmelerin ziyaret edilerek işletmede bulunan ve bulunmayan hayvanlar tespit edilecektir. Bu yönetmelik değişikliği 31 Mart 2019 tarihi itibariyle son bulacaktır."

