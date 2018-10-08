Kayıp oğlunu arıyor

KAYSERİ (AA) - Avusturya'daki evlerinden "Almanya'da iş buldum" diyerek ayrılan Hacı Bayram Bozdoğan'dan ailesi, 8 aydır haber alamıyor.

Avusturya'da işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Kadir Bozdoğan'ın en küçük oğlu Hacı Bayram Bozdoğan (21), 13 ay önce "çalışmak için Almanya'ya gittiğini" söyleyerek evden ayrıldı.

Evden ayrıldıktan 2 gün sonra sosyal medya hesapları üzerinden yakınlarınca İstanbul'da olduğu tespit edilen Bozdoğan ile ağabeyi Ümit Bozdoğan burada buluştu.

İki kardeş, daha sonra baba ocağı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine geldi. Bir süre burada kalan kardeşlerden Ümit Bozdoğan, izninin bitmesi üzerine Avusturya'ya döndü, Hacı Bayram Bozdoğan ise ilçede kaldı.

Sosyal medya üzerinden ağabeyi ile görüşmesini sürdüren Hacı Bayram Bozdoğan, doğum gününde eve dönüp anne ve babasıyla görüşeceğini söyledi.

Bozdoğan'ın buna rağmen eve dönmemesi ve kendisine sosyal medya üzerinden de ulaşılamaması üzerine babası, oğlunu aramak için gittiği İstanbul'da polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada ise Hacı Bayram Bozdoğan'ın önce Kayseri'de, daha sonra Mersin'de bir otelde birer hafta kaldığı tespit edildi daha sonra ise nereye geçtiği belirlenemedi.

Çocuklarının izine o günden sonra ulaşılamayan Hacı Bayram Bozdoğan'ı ailesi arama çalışmalarına devam ediyor.

Ücretsiz izin alarak Türkiye'ye geçen ay başlarında gelen baba Kadir Bozdoğan bu ayın 15'inde tekrar Avusturya'ya dönecek.

"Oğlumdan küçük bir ümit bulmak istiyorum." diyen Bozdoğan, oğlunu bulan kişiye 10 bin liraya vererek ödüllendireceğini kaydetti.



