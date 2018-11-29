Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sisli ve yağışlı hava nedeniyle otladıkları sırasında kaybolan 60 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Hekimdağ Mahallesi dağlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, sisli ve yağışlı hava nedeniyle sürüdeki 150 küçükbaş hayvandan 60'ının kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, küçükbaş hayvanları 6 kilometre uzaklıktaki Karadere Mahallesi yakınlarında buldu.
Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.