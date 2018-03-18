Kayıp kişinin cesedi evinin yakınında bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'da dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, evinin yakınındaki bir apartmanın bahçesinde bulundu. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde yaşayan...