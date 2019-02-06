Kayıp kişinin cesedi Ankara Çayı'nda bulundu

ANKARA (AA) - Başkentte 15 gündür kayıp olarak aranan Haydar Ünsal'ın (68), cesedi Ankara Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara Çayı'nın, ASKİ'nin Hipodrom Caddesi'ndeki arıtma tesislerinin yanından geçen kesiminde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çayda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çayın sularının çekilmesi sonucu ortaya çıkan cesedin, 15 gündür aranan 68 yaşındaki Haydar Ünsal'a ait olduğu tespit edildi.

Ünsal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.