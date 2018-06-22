Kayıp genç ağaçlık alanda ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü kaybolan genç, oluşturulan özel ekibin kamera görüntülerinden yola çıkarak yaptığı çalışma sonunda ölü bulundu.

Onur Özgen Cihan'ın (22) ailesi Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü kaybolan çocukları için Ahi Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kayıp gencin bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 5 kişilik özel ekip oluşturdu. Ekip, Cihan'ın yaşadığı ev ve çevresinden itibaren güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Cihan'ın görüntülerine Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında rastlayan ekipler, gencin daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı ve Terme Caddesi istikametine gittiğini belirledi.

Kayıp gencin en son görüldüğü yerden itibaren yaya ve motorize olarak alan taraması yapan ekipler, Cihan'ın cesedini, Kırşehir Endüstri Meslek Lisesinin arkasındaki ağaçlık alanda buldu.

Gencin cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.