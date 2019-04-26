Kayıp eski oda başkanının cesedi çukurda bulundu

KONYA (AA) - Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olan eski Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Ali Zeybek'in, av tüfeğiyle öldürüldükten sonra 10 metre derinlikteki çukura gömüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen yıl aralık ayından bu yana kendisinden haber alınamayan, 2005-2008 yıllarında Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı yapan Zeybek'in bulunması için çalışma başlattı.

Zeybek'in, merkez Meram ilçesindeki çiftliğinde oturduğu sırada eve gelen kişilerce samanlıkta yangın çıktığı söylenerek dışarıya çağrıldığını belirleyen polis, bir taraftan çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, diğer taraftan da Zeybek'in yakın çevresindekilerle görüştü.

Olay günü plakasız otomobilin bölgeden geçtiğini tespit eden ve yaklaşık 30 kilometre boyunca 300 günlük kamera kaydını izleyen polis, aracın en son Çumra ilçesindeki köy yollarında izini kaybetti.

Araştırmaları sırasında Ali Zeybek'in, arkadaşının kız kardeşi Emine Ç'nin ayrı yaşadığı eşi Eyüp Ç'den boşanması için yardımcı olduğunu ve duruşmalara katıldığını tespit eden polis, Eyüp Ç'nin Çumra ilçesine sınır, Karaman'a bağlı Süleymanhacı köyünde yaşadığını belirledi.

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, Eyüp Ç'nin kardeşi Osman Ç'nin evinin bahçesinde olay günü kamera kayıtlarında yer alan plakasız otomobili buldu.

Farklı suçlardan poliste kaydı bulunan Osman Ç. ile kardeşi Eyüp Ç. gözaltına alındı.

- Defineciler tarafından açılan çukura gömmüşler

Cep telefonundaki programda Ali Zeybek'in ev adresi bulunan Eyüp Ç, Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Zanlının ifadesinde, eşinden boşanmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Zeybek'i kaçırdıklarını, Süleymanhacı köyü yakınlarındaki dağlık alana götürdüklerini, av tüfeğiyle vurduktan sonra defineciler tarafından açılmış çukura gömdüklerini söylediği öğrenildi.

İfadeler doğrultusunda şüphelilerin gösterdiği yerde iş makinesi yardımıyla yapılan kazıda yaklaşık 10 metre derinlikte Zeybek'in çürümeye başlamış cesedi bulundu.

Zeybek'in cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.