KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'un, iki hafta önce tırmanış için plan yaptığı öğrenildi.

Kayıp dağcıyı bulmak için çalışmalar devam ederken, Karakoç'un memleketi Konya'da üyesi olduğu Mevlana Dağcılık Kulübü'nde endişeli bekleyiş sürüyor.

Mevlana Dağcılık Kulübü Başkanı Recai Kıcıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoç'un kulübün lisanslı sporcusu olduğunu söyledi.

Aladağlar'da 20 yıl önce aynı elim verici hadisenin yaşandığını anlatan Kıcıkoğlu, sürekli dua ettiklerini, ümitli bir bekleyiş içinde olduklarını dile getirdi.

- "Mucize bekliyoruz"

Kıcıkoğlu, arama kurtarma faaliyetlerine katkı vermek için kulüp sporcusu 2 dağcının bölgeye gittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onlardan aldığım bilgiye göre, ayağı kaymış ve o anda karın hareket etmesiyle çığ olmuş. Mustafa Kemal, grubun en acemi sporcusu. Önceki hafta Hacıbaba Dağı'na çıktık, orada beraberdik. Son 5-6 haftadır birlikte çıkıyorduk. Mustafa Kemal fiziği iyi, genç ama tecrübesi yok. Dua ediyoruz ve inşallah mucize bekliyoruz. Allah ailesine sabır versin, kolay bir şey değil."

Bölgedeki dağa 3 kez çıktığını anlatan Kıcıkoğlu, Aladağlar'da rakımın da etkisiyle kışın şiddetli geçtiğini, tırmanma için zor bir yer olduğunu vurguladı.

- "Böyle rastgele çıkılmaz"

Kıcıkoğlu, genç dağcının Aladağlar'ı bilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sırttan çıkmışlar ama oradan inmemişler, hayret ediyorum. Niye beraber inmediler, iki kişiler? Birbirlerini ipe de bağlamamışlar. Yeni yeni öğreniyordu. Kamp ve dağcılık eğitimi almadan böyle bir havada dağa çıkmak... Çıkılır ama federasyon ve kulüplerle, en az 8-10 kişiyle tedbirler alınarak çıkılır. Böyle rastgele çıkılmaz. Çıktığı yerden inmemiş. Farklı rota kullanmışlar. Öyle hırslıydı ki 'şu dağa çıkacağım, şu malzemeyi aldım, şunu yapacağım' diye sürekli plan yapardı. Geçen hafta Karaman'da çıktığımız Hacıbaba Dağı'nda verdiğimiz bir molada, Mustafa Kemal arkamda konuşuyordu. Aladağlar'a çıkacağından söz ediyordu. 'Gitmeyin, bu mevsim iyi olmaz' dedim. Fakat çok hırslıydı 'gideceğim' dedi. Uyardım ama diğer 2 arkadaşı gitmedi, İstanbul'daki arkadaşıyla gitmiş."

Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde önceki gün tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılmıştı.

