Kayıp alzheimer hastası benzinlikte bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kayıp olarak aranan alzheimer hastası yaşlı adam yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından yol üzerindeki bir benzin istasyonunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde ikamet eden 65 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Selçuk'un ailesi tarafından evden ayrılıp kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Selçuk'un fotoğraf ve kimlik bilgileri sosyal medyadan da paylaşılırken, bazı vatandaşlar tarafından görüldüğü ileri sürülen güzergahlarda arama çalışmalarını yoğunlaştıranekipleri, yaklaşık 7 saatlik aramanın sonunda Beyşehir-Isparta kara yolu üzerinde bir petrol istasyonunda bulunduğu bilgisi üzerine adrese gitti.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Selçuk'un ailesine teslim edildiği belirtildi.







