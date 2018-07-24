Kaygısuz gazetecilerle bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygısuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Programda konuşan Kaygısuz, toplumu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının demokranin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kaygısuz, oda olarak her zaman esnafın sorunlarına ortak olduklarını ve çözümü noktasında en hızlı ve en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Biz bu görevleri yerine getirirken yerel basınımız da bizlerin her zaman yanında oluyor. Bu nedenle öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaygısuz, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim günden itibaren ilk çalışmamız sanayi sitesi yakınlarına bir ATM cihazı koymaktı. Çok şükür bunu gerçekleştirdik. Sanayi esnafının gün içerisinde sürekli olarak çarşı merkezine gelip gitme sorununu ortadan kaldırdık. Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bütün kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

