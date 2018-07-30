Kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Sincan'da cumartesi akşam arkadaşları ile Ankara Çayı kenarında pikniğe giden ve geri gelmeyen 19 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarına başlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 28 Temmuz Cumartesi arkadaşları ile Sincan Cimşit kayalıkları bölgesinde piknik yapıp alkol alan 19 yaşındaki Ahmet Can Gür'ün eve dönmemesi ve cep telefonun kapalı olması üzerine babası İbrahim Gür, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine pazar günü kayıp gencin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ve bekçilerden oluşan 30 kişilik arama-kurtarma ekibi kuruldu. Gür'ün birlikte alkol aldığı belirlenen kişilerin de ifadesine başvuruldu.

Emniyete ifade veren 7 kişinin, Gür'ün söz konusu gece geç saatlerde yanlarından ayrıldığını belirterek, "eve gittiğini düşündüklerini" söyledi.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde devam eden arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren kurbağa adamlar, polis dalgıçlar, AFAD'ın kadavra arama köpeği ile emniyetin iz takip köpeği idarecileri ile dahil oldu.

Kayıp gencin bulunması için kurbağa adamlar gün boyu Ankara Çayı'nda arama yaparken, köpeklerin 'uyarı' verdiği ve yeni düşünülen bölgeler de iş makinaları ile kazıldı.

Öte yandan AFAD ekiplerince gencin kaybolduğu bölge insansız hava aracı ile kontrol edildi.

Yapılan yoğun arama çalışmalarına rağmen kayıp gençten herhangi bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.