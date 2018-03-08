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Kaybolan çocuk kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki çocuk, 7 saat süren çalışma sonucu kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Hodoğlu Mahallesi kırsalında 3 yaşındaki bir...

08 Mart 2018 Perşembe 17:06
Kaybolan çocuk kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu
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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki çocuk, 7 saat süren çalışma sonucu kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hodoğlu Mahallesi kırsalında 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu ihbarı alan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye 1 araç ve 5 kişiden oluşan ekip sevk etti.

Jandarma ile koordineli olarak bölgede arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren AFAD ekipleri, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda çocuğu, yerleşim merkezi civarında kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

Ailesine teslim edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AfadArama KurtarmaCihanbeyliJandarmaKayıp Çocuk
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