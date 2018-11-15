Kayaşehir Millet Bahçesi açılıyor

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İstanbul Kayaşehir'de yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen Kayaşehir Millet Bahçesi'nin ilk etabı, 17 Kasım Cumartesi açılacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kayaşehir'de dört etap halinde inşasına başlanan millet bahçesinin 350 bin metrekarelik ilk etabı tamamlandı.

17 Kasım Cumartesi açılacak millet bahçesinin birinci etabı içerisinde, vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal alanların yanı sıra toplam 2 bin 800 metrekare büyüklüğünde üç biyolojik gölet bulunuyor. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor.

Millet bahçesinin ilk etabında toplam 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 10 bin 411 ağaç, 150 bin çalı, 175 bin metrekare çim ve 100 bin yer örtücü bitki bulunuyor.

Restoran ve kafelerin de yer aldığı ilk etaba, 11 asma köprü, seyir terası ve 306 araç kapasiteli otopark yapıldı. Projede ayrıca çocuklar için doğa temalı toplam 10 bin metrekarelik 35 oyun alanına da yer verildi.

Ayrıca, Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabında, 10 kilometrelik yürüyüş ve yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolu ile 4 bin metrekarelik piknik alanı bulunuyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan törenle 17 Kasım'da açılacak.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul



