Kayalıklardan düştüğü çukurda mahsur kaldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi kayalıklardan düştüğü yaklaşık 40 metrelik derinlikteki çukurda mahsur kaldı.



Merkeze bağlı Dağkonak köyü Nunu vadisine gezmeye giden Hasan Duran (40) ayağının kayması sonucu kayalıklardan yaklaşık 40 metrelik derinliğindeki çukura düştü.



Duran'ın arkadaşları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen AFAD ekipleri havanın kararması sebebiyle kurtarma çalışması yapamadı. Duran'a AFAD tarafından bulunduğu çukura ağrı kesici ve yiyecek sarkıttı.



AFAD ekipleri sabah saatlerinde plan dahilinde kurtarma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

