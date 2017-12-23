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Kayakapı, Türkiye’nin en iyi butik oteli seçildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hizmet veren Kayakapı Premium Caves Cappadocia, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ve GM Turizm Yönetim dergisi tarafından Türkiye’nin en iyi butik oteli seçildi.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)...

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:35
Kayakapı, Türkiye’nin en iyi butik oteli seçildi
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hizmet veren Kayakapı Premium Caves Cappadocia, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ve GM Turizm Yönetim dergisi tarafından Türkiye’nin en iyi butik oteli seçildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 8’incisi düzenlenen "QM Awards" dün akşam Antalya’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hizmet veren ve Kapadokya’nın tek resmi butik oteli olma özelliğine sahip olan Kayakapı Premium Caves Cappadocia, Türkiye’nin en iyi yönetilen küçük ve butik oteli seçildi. Antalya’da düzenlenen törende Kayakapı Premium Caves Cappadocia’nın ödülünü ise Dinler Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler aldı.

Tören sonrasında açıklamada bulunan Dinler, "Bu yıl "Be The Best" sloganı ile yapılan yarışmada Kayakapı Premium Caves-Cappadocia olarak, ’Türkiye’nin En İyi Yönetilen Küçük ve Butik Oteli’ seçilmiş olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Oylama süresince bize oy vererek destek olan ve bu ödülün Kapadokya’ya gelmesine emeği olan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Son Güncelleme: 23.12.2017 11:13
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