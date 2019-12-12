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Kayak merkezlerinde son durum

- Kar kalınlığı en fazla 52 santimetre ile Palandöken'de, en az 5 santimetre ile Denizli'de ölçüldü

Genel 12.12.2019, 13:20
Kayak merkezlerinde son durum
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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 52, Erciyes'te 45, Sarıkamış'ta 35, Konaklı'da 26, Nemrut'ta 24, Uludağ ve Kartepe'de 20, Ilgaz'da 14, Kartalkaya'da 12, Ergan'da 8, Yalnızçam'da 7, Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:


Merkez 13.12.2019 En düşükEn yüksekErciyes
KKY-2 2Ilgaz
HKY-2-1Kartalkaya HKY 0 1Kartepe
KKY 0 7Nemrut Dağı KY-4-2PalandökenKY-4-2SarıkamışKY-6 0 UludağKKY 0 5YıldıztepeKKY-1 1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

#Ilgaz Dağı #Kastamonu #Kayak merkezleri
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