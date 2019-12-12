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Kayak merkezlerinde son durum
- Kar kalınlığı en fazla 52 santimetre ile Palandöken'de, en az 5 santimetre ile Denizli'de ölçüldü
Genel 12.12.2019, 13:20
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 13.12.2019 En düşükEn yüksekErciyes
KKY-2 2Ilgaz
HKY-2-1Kartalkaya HKY 0 1Kartepe
KKY 0 7Nemrut Dağı KY-4-2PalandökenKY-4-2SarıkamışKY-6 0 UludağKKY 0 5YıldıztepeKKY-1 1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
6°
hafif yağmur
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