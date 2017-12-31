Kayak merkezinde karsız yılbaşı

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki oteller, yılbaşı dolayısıyla tamamen doldu.

İstanbul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere birçok ilden kayakseverleri ağırlayan merkezdeki oteller, yeni yıla yüzde 100 dolulukla girerken kayak merkezinde yeterli kar olmaması kayakseverleri üzdü.

Armar Oteli Müdür Yardımcısı İlhan Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerinin yılbaşı tatiline tamamen dolu girdiğini ancak bölgede kar yağışı olmadığını söyledi.

Yılbaşı tatili bitmeden kar yağışı beklediklerini ifade eden Yıldızoğlu, "Şu anda otelimiz ve rezervasyonlarımızın tamamı dolu, yalnız şu anda tek sıkıntımız kar. İnşallah yılbaşında kar yağışı bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin ilgisinden dolayı memnun olduklarını anlatan Yıldızoğlu, "Kar yağmasını bekliyoruz. Kayak merkezimizde iki tane pistimiz var. Amatör ve profesyonellere hitap eden pistlerimiz var. Her türlü ihtiyaca karşılık veriyoruz." diye konuştu.

Yılbaşı tatili için Ankara'dan gelen Gizem Ataman, her sene Yıldıztepe Kayak Merkezine geldiğini söyledi.

Bölgede kar olmamasından dolayı üzüntü duyduklarını belirten Ataman, "Şu anda pek kar yok ama biz yine de doğanın tadını çıkarıyoruz. Pikniğimizi yapıyoruz. Her yıl geliyoruz buraya, doğası çok güzel." dedi.

Ankara'dan Merva Güven de kar olmadığından kayak yapamadıklarını, tatil bitmeden kar yağışı beklediklerini dile getirdi.