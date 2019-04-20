Kaya, yapımı devam eden inşaatları gezdi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, il merkezinde yapımı devam eden okul ve spor salonları inşaatlarını gezdi.

Kaya, yapımları devam eden, 250 Kişilik Fevzi Paşa Ortaokulu Spor Salonu, Okullar Bölgesi Kapalı Spor Salonu, 10 Derslikli Görme Engelliler Okulu ve 500 Kişilik Merkez Salonu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Yaya ve yüklenici firmaların yetkilileri sürdürülen çalışmalar hakkında Kaya’ya bilgi verdi.

İncelemelerde yüklenici firma yetkilileri ve ilgili teknik personeller de eşlik etti.

