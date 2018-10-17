Kaya ve Özata'dan ziyaretler

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya ve Özata, ilk olarak, Sivas İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu'nu ziyaret ederek, Tataroğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Kaya ve Özata, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile bir süre sohbet etti.

Kaya, ziyarette Sivas'ın emniyet ve asayişiyle İl Emniyet Müdürlüğü’nün bina, personel, araç ve gereç durumları hakkında Kenan Aydoğan’dan bilgi aldı.

Kaya ve Özata, ardından AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'yu ziyaret ederek, Aksu'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Son olarak Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Başoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

