Kaya ve Karaman'dan yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Sivas Belediyespor Başkanı Hasan Karaman, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya mesajında, 2018'in Türkiye ve Sivas adına önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Yeni yılda 2018 yılında olduğu gibi Sivas'ı her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Sivas’ın vizyonunun gelişmesi, daha modern ve yaşanılabilir bir şehir olması için çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Sivas İl Özel İdaresi olarak yeni yılda da verimli çalışmalar ortaya koymak, yeni projeler üretmek, ilimize yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmalarımızı dur durak bilmeden sürdüreceğiz. 2019 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz."

- Karaman'ın mesajı

Sivas Belediyespor Başkanı Hasan Karaman da mesajında, bir yılı daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını belirtti.

2019 yılının, Sivas Belediyespor camiası için yeni umutlar, başarı, sağlık ve mutluluk dolu günler getirmesi temennisinde bulunan Karaman, "Yeni yılda hedefimiz, fair play ruhu içerisinde, hak edenin sevineceği kavgasız ve centilmence bir mücadele ile Sivas'ımızı, faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda başarıyla temsil etmek olacaktır. Bu vesileyle 2019 yılının birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde geçmesi, ülkemizin kalkınma çabasına hız ve başarı getirmesi temennisi ile Sivaslı hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.” ifadelerini kullandı.