Kaya ve Akkaş, Karalar köyü sakinleriyle iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Merkeze bağlı Karalar köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Karalar köy konağında düzenlenen iftar programına, Kaya ve Akkaş'ın yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, il genel meclisi üyeleri, protokol üyeleri ve köy sakinleri katıldı.

Karalar köyünde yaşayan vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti;

"Cennet vatanımızın her bir köşesinde birlik beraberlik içerisinde vatandaşlarımız omuz omuza iftar ediyorlar. Bu gerçekten bizim için büyük bir nimet, büyük bir mutluluktur. İnşallah bundan sonra da bu sofralarda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir arada oluruz. Hem bizler için hem gelecek nesiller için güzel bir örnek oluruz. Bu güzelliği bizlere tattıran Mevla'ya da şükürler olsun. İftar programında bizleri misafir eden hane sakinlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

