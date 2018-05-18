Kaya, Ozmuş ve Porsuk köylerini gezdi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, merkeze bağlı Porsuk ve Ozmuş köylerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, ilk olarak Porsuk-Ozmuş grup yolunda İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Porsuk köyüne geçen Kaya, Köy Muhtarı Hikmet Yıldırım ve köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaya, devletin çok büyük ve güçlü olduğunu ve köylere her türlü hizmetin zamanında ulaştığını belirterek, "İdaremiz 2018 yılı yatırım programı doğrultusunda tüm gücüyle sahada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Daha sonra Porsuk İlkokulunu da gezen Kaya, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaya, ardından Ozmuş köyüne geçerek, köy muhtarı Necati Doğan ve köyde yaşayan vatandaşlarla buluştu, taleplerini dinledi. Ozmuş köyü girişinde, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol ve işaret levha çalışmalarını inceleyen Kaya, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaya'ya inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, İşletme ve İştirakler Müdürü Sami Tokmak ve ilgili teknik personel eşlik etti.









